Zweijähriger in OÖ nach Sturz in Fischteich gestorben

In Oberösterreich ist ein zweijähriger Bub, der am 30. Dezember in einen Fischteich gefallen war, am Donnerstag im Linzer Keplerklinikum gestorben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Kind hatte auf dem elterlichen Grundstück im Bezirk Steyr-Land, auf dem sich der mit einem Zaun gesicherte Teich befindet, gespielt und war in einem unbeobachteten Moment ins Wasser gefallen. Seine 17-jährige Schwester sprang in den Teich und zog ihn heraus.

Der Bub wurde vom Notarzt versorgt. Am Donnerstag starb er im Krankenhaus.