Zweijähriger stürzte in OÖ aus Fenster elf Meter ab

In Eferding ist am Samstag gegen 16.00 Uhr ein zweijähriger Bub aus dem Fenster einer Wohnung rund elf Meter tief auf eine Grünfläche abgestürzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde das Kind mit dem Rettungshubschraubers in die Kinderklinik nach Linz gebracht. Wie ein Sprecher der Polizei zur APA sagte, dürfte nach einer ersten Einschätzung des Notarztes keine Lebensgefahr bestehen - auch weil der Boden durch die vielen Regengüsse der vergangenen Tage aufgeweicht war.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Das Kind wurde in die Kinderklinik Linz gebracht