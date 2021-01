Zweite Runde der Corona-Massentests startet in Wien

In Wien startet am Freitag die zweite Runde der Corona-Massentests. Sie dauert bis zum 17. Jänner. An insgesamt drei Standorten kann die Bevölkerung das kostenlose Angebot eines Antigen-Schnelltests in Anspruch nehmen. Ist dieser positiv, kann sogleich ein PCR-Test absolviert werden. Getestet wird wieder in der Stadthalle, der Messe Wien sowie in der Marx-Halle. Die Massentests werden vom Bundesheer gemeinsam mit der Stadt, dem Samariterbund sowie der Feuerwehr organisiert.

