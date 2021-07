Zweiter Tiroler Impfsonntag gut angenommen

Das Impfangebot ohne Anmeldung ist auch dieses Wochenende in Tirol gut angenommen worden. Rund 7.550 Erstimpfungen wurden im Rahmen der Aktion von Donnerstag bis Sonntag verabreicht, teilte das Land in einer Aussendung mit - 4.150 davon am Sonntag. Das niederschwellige Impfangebot soll in Tirol auch weiterhin forciert werden.

SN/APA/EXPA/ERICH SPIESS/EXPA/ERICH Tirol schreitet zum zweiten "Impfsonntag"