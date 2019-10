Zweites Nashornbaby in Zoo Schmiding geboren

Drei Wochen nach dem kleinen Nashornbullen "Nio" ist im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ein zweites Breitmaulnashornbaby auf die Welt gekommen. Nashorndame "Niki" schenkte einem weiteren Bullen das Leben, Vater ist wie bei "Nio" der Nashornbulle "Brutus", teilte der Zoo in einer Presseaussendung am Montag mit.

SN/APA (ZOO SCHMIDING)/UNBEKANNT Großer Erfolg für das Arterhaltungsprogramm für Breitmaulnashörner