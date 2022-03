Zwillingsschwestern bekamen am selben Tag ihre Babys

Am Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr war es bisher noch nie der Fall, dass Zwillinge am selben Tag ihren Nachwuchs bekamen.

Die Zwillingsschwestern Alina Steiner und Jennifer Hinterleitner haben am selben Tag ihre Babys am Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr bekommen. "So einen Zufall hat es im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr noch nie gegeben. Auch weltweit ist es sehr selten, dass Zwillinge auf natürlichem Weg zur gleichen Zeit spontan entbinden. Dafür freut es uns natürlich umso mehr, dass unser Team die beiden Geburten begleiten durfte", sagt der Leiter der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Primar Lukas Angleitner-Boubenizek.

Zwischen der Geburt der beiden Kinder lagen ...