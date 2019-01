Zwist im Haus Esterházy - Hintergründe einer "Entführung"

Die vermeintliche Entführung einer 88-Jährigen stellt sich als familieninterner Streit heraus. Es ist nicht die erste Auseinandersetzung, die das reiche Adelsgeschlecht öffentlich austrägt.

Die vermeintliche Entführung der 88-jährigen Mutter von Esterházy-Chef Stefan Ottrubay hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Die betagte Frau, die Dienstagnachmittag auf einer Straße in Eisenstadt in eine schwarze Limousine verfrachtet worden war, tauchte tags darauf am Vormittag in Kitzbühel wieder auf. Die 88-Jährige sei laut einer ersten Befragung aller beteiligten Personen - inklusive des "Opfers" selbst - freiwillig in das Auto eingestiegen, berichtete die Polizei am Mittwoch.