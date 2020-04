Zwölf Bewohner vor Brand und Rauch in Graz gerettet

Zwölf Bewohner in Graz sind in der Nacht auf Ostersonntag vor einem Brand in ihrem Mehrparteienhaus gerettet worden. In einem Lager im Erdgeschoß nahe dem Eingang war Feuer ausgebrochen, wodurch das ganze Stiegenhaus verraucht war. Der Fluchtweg für die Bewohner - darunter drei Kinder und ein Baby - war abgeschnitten. Die Berufsfeuerwehr Graz rettete sie über eine Drehleiter und durch die Fenster.

SN/APA (BF GRAZ)/UNBEKANNT Bewohner wurden über die Drehleiter in Sicherheit gebracht