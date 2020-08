Zwölf Feuerwehreinsätze wegen Unwetter in Vorarlberg

Starkregen hat am Sonntag in Vorarlberg zwölf Feuerwehr-Einsätze notwendig gemacht. In der Mehrzahl der Fälle mussten unter Wasser stehende Keller ausgepumpt werden, hieß es auf APA-Anfrage bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. Ebenso traten kleinere Überschwemmungen auf. Am stärksten betroffen war der Bezirk Feldkirch.

SN/APA/ORTSFEUERWEHR DALAAS/UNBEKAN Starkregen sorgt für Überschwemmungen