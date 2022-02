Zwölf Jahre Haft für Messerattacke in Klosterneuburg

Am Landesgericht Korneuburg ist am Donnerstag ein 63-Jähriger wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll seine Ehefrau im August 2021 in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) mit einem Messer attackiert und mit seiner Krücke geschlagen haben. Der Schuldspruch ist Gerichtsangaben zufolge bereits rechtskräftig.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Das Urteil ist bereits rechtskräftig