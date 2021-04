Zwölf Jahre Haft für Mordversuch an Schwester im Burgenland

Ein 56-jähriger Burgenländer ist am Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Mann soll im vergangenen Herbst in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) mit dem Stiel eines Vorschlaghammers auf seine Schwester eingeschlagen haben, die dabei unter anderem am Kopf verletzt wurde. Der Angeklagte bekannte sich zum Tötungsvorsatz nicht schuldig.

SN/APA/dpa/Friso Gentsch Familienstreit eskalierte