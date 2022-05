Zwölf Prozent der Österreicher räumen gern zu Hause auf

Durch die derzeit entspanntere Corona-Lage gehören Lockdowns erst einmal der Vergangenheit an. Wer seine Freizeit zuhause verbringt, tut dies daher freiwillig. ImmoScout24 hat erfragt, welchen Aktivitäten die Österreicherinnen und Österreicher in den eigenen vier Wänden dabei am liebsten nachgehen. Entspannende und passive Tätigkeiten stehen da im Vordergrund. Für zwölf Prozent fällt Aufräumen in die Kategorie "liebste Freizeitbeschäftigung" und für sechs Prozent gar Arbeit.

Am liebsten ist den Österreicherinnen und Österreichern in den eigenen vier Wänden das Fernsehen bzw. das Ansehen von Filmen. Jeder zweite Befragte verbringt freie Zeit zuhause gerne vor dem Schirm. Männer (57 Prozent) und über 40-Jährige (43 Prozent) sind der sanften Berieselung eher zugetan als Frauen und unter 30-Jährige (je 46 Prozent). Doch nicht alle verbringen ihre Freizeit zuhause vorm Fernseher. Immerhin 29 Prozent der Befragten sagen, dass sie gerne auf ihrem Balkon, der Terrasse oder im Garten Zeit verbringen. Beinahe ebenso viele (28 Prozent) lesen gerne ein Buch. Im Unterschied zum Fernsehen sind Frauen (34 Prozent) weit häufiger beim Lesen anzutreffen als Männer (21 Prozent). Dem Ruhebedürfnis wird, so es freie Zeit gibt, von einem Viertel der Befragten zuhause gerne nachgekommen. Beinahe genauso viele (24 Prozent) nutzen die Zeit und machen Sport. Das Kontrastprogramm dazu wird immerhin von einem Fünftel gerne betrieben: 20 Prozent sagen, sie verbringen die Freizeit einfach gerne faul auf dem Sofa. Allgemein zeigt sich, dass die Freizeitgestaltung in den eigenen vier Wänden ist - abseits vom Sportprogramm- eher passiv oder entspannend ist. Spielen - mit den Kindern bzw. der Partnerin oder dem Partner gehört nur mehr für 15 Prozent zu den Lieblingsfreizeitbeschäftigungen. Spielen mit dem Haustier und das Einladen von Freunden (je 13 Prozent) stehen ebenfalls nicht besonders hoch im Kurs. Zwölf Prozent räumen am liebsten auf, neun Prozent der Befragten verbringen ihre freie Zeit vorm Herd und kochen und backen auf Vorrat, acht Prozent basteln und sechs Prozent empfinden Putzen als liebste Freizeitbeschäftigung. Genauso viele gehen in ihrer Freizeit der Arbeit nach - wobei Männer (acht Prozent) Arbeit dabei öfter als Freizeitbeschäftigung sehen als Frauen (drei Prozent).