Zwölf Stolpersteine in Schladming verlegt

Im Gedenken an vier Familien, deren Mitglieder Opfer des Nazi-Regimes wurden. Nachfahren reisten dafür aus Australien, Schottland und Niederösterreich an. Der Initiator der Stolpersteine, der Kölner Künstler Gunter Demnig, führte die Verlegung persönlich durch.

In Schladming wurden am Dienstag zwölf Stolpersteine verlegt, die an die Familien Fröhlich, Zucker, Weiss und Eisler erinnern. Die Initiative dafür ging von dem Gedenkprojekt "Gegen das Vergessen" aus. Dabei handelt es sich um eine Forschungsarbeit über Opfer des Nationalsozialismus im Ennstal, die Diplompädagogin Monika Faes mit Jugendlichen durchführt. Soweit es möglich ist, werden dabei die Nachfahren der Familien miteinbezogen. Am Dienstag nahmen daher Mitglieder der genannten Familien aus Niederösterreich, Schottland und Australien an der Verlegung der Stolpersteine teil. Das teilte die Stadtgemeinde Schladming mit.

Gunter Demnig rief das Projekt Anfang der 1990er-Jahre ins Leben

In "Heimatkundliche Blätter aus Schladming" schreibt Monika Faes: "Stolpersteine sind ein europaweites Projekt, mit dem an Menschen erinnert wird, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben, in den Suizid getrieben worden sind oder von 'Arisierungs'-Enteignungen betroffen waren. Die Messing-Oberseiten der Stolpersteine tragen Namen und Lebensdaten der Opfer. Sie werden vor den letzten freiwilligen Wohn- oder Wirkungsstätten der Opfer in das Gehsteig-Pflaster eingelassen." Bereits im September 2021 wurde demnach auch ein Stolperstein für die in der NS-Zeit ermordete Prinzessin Maria Karoline von Sachsen-Coburg und Gotha verlegt.

Die Verlegung in Schladming wurde vom Kölner Künstler Gunter Demnig persönlich durchgeführt. Er hat das Projekt Anfang der 1990er-Jahre ins Leben gerufen. Bis heute wurden europaweit mehr als 100.000 Stolpersteine im Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Die Stolpersteine in ihrer Gesamtheit bilden schon jetzt das größte dezentrale Kunstdenkmal der Welt, das ständig wächst.

Hans und Alice Fröhlich besaßen einst das Pichlmayrgut

Die erste Verlegung am Dienstag erfolgte im Beisein der von Australien angereisten Nachfahren im Hotel Pichlmayrgut und erinnerte an die einstigen Besitzer Hans und Alice Fröhlich. Sie wurden gezwungen, das Haus aufzugeben, flohen im Jahr 1939 nach England und emigrierten schließlich nach Australien. Ihre beiden Urenkel aus Sydney bedankten sich für dieses Erinnern und die Würdigung ihrer Familie und den herzlichen Empfang - und das Wiedersehen in Schladming: Denn der Seniorchef des Hotels, Christian Steiner, besuchte die Familie schon vor einigen Jahrzehnten in Australien.

Weiße Rosen und weiße Ballons

Für die Familien Zucker und Weiss, ehemals wohnhaft in der Siedergasse, legten die Anwesenden weiße Rosen nieder und ließen im Gedenken weiße Ballons mit ihren Namen in den Himmel steigen. Diese beiden Familien kamen in Konzentrationslagern zu Tode. Karl Eisler war ein berühmter Schladminger Fotograf. "Ihm verdanken wir wunderbare historische Aufnahmen der Stadt. Er musste zwangsweise sein Haus in der Dachsteingasse verkaufen, zog 1938 nach vielen Anfeindungen mit seiner Familie nach Wien und konnte dort die Nazizeit überleben", erläuterte die Stadtgemeinde. Kurz nach Kriegsende kehrte er nach Schladming zurück, um seinen Besitz zurückzufordern - vergeblich, er verstarb im Dezember 1945 in Schladming. Seine Enkelin erzählte von dem großen Kummer der Großeltern und war bewegt, dass ihrer gedacht wird. "Meiner Familie hilft es nicht mehr, aber hoffentlich der Menschheit, damit sie mehr nachdenkt", wurde sie in der Aussendung zitiert.

Bewegende Worte

Am Abend lud die Stadtgemeinde Schladming zu einem Empfang im Hotel Pichlmayrgut, Ehrengast war Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher, auch Vertreter aus Kirche und Gemeinde überbrachten bewegende Grußworte. Die evangelische Pfarrerin Martina Ahornegger dankte für das Mittragen und Ermöglichen des Nichtvergessens und sichtbaren Erinnerns. "Ich bin mir durchaus bewusst, dass dies auch Mut und Rückgrat braucht, weil es hier nach wie vor Widerstände gibt." Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker betonte: "Jeder, der für eine demokratisch freie Welt eintritt, hat dafür zu sorgen, das Wissen, was geschehen ist und wie es in Zukunft vermieden werden kann, weiterzutragen."