Zwölfjährige am in Wien belästigt: Mann festgenommen

Ein 22-jähriger Mann ist Freitagabend am Wiener Praterstern festgenommen worden, weil er eine Zwölfjährige sexuell belästigt haben soll. Der Verdächtige wurde bereits im Schnellbahnzug zudringlich. Als das Mädchen mit ihrer Schwester und einer Freundin am Praterstern ausstieg, bedrängte er das Kind erneut, berichtete die Polizei am Samstag.

Die Zwölfjährige war mit der 16-jährigen Schwester und der 14-jährige Freundin auf dem Weg von Meidling in den zweiten Bezirk Leopoldstadt. Im Schnellbahnzug sprach der 22-Jährige das Kind an, umarmte, küsste und berührte es gegen seinen Willen am ganzen Körper. Als die Mädchen am Praterstern ausstiegen, verfolgte der Afghane das Trio und versuchte erneut, die Zwölfjährige zu bedrängen.

Das Mädchen, das sich losreißen konnte, rief die Polizei. Beamte entdeckten den jungen Mann noch in der Nähe und sprachen ihn an. Der Verdächtige beschimpfte die Beamten daraufhin wüst, schlug, trat und spuckte in deren Richtung. Der Mann wurde schlussendlich festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Die Polizei will jetzt die Videoüberwachung aus dem Zug und dem Bahnhof auswerten.

Quelle: APA