Ein Zwölfjähriger ist am Donnerstag gegen 22.50 Uhr auf der Rodelbahn in Hainzenberg in Tirol mit seiner Rodel von der Bahn abgekommen und zwölf Meter über ein steiles Gelände in einen Wald abgestürzt. Der Niederländer wurde von Familienangehörigen geborgen und von der Bergrettung zur Talstation gebracht, von wo er ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert wurde.

(APA)