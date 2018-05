Auf Schienen durch den Urwald

Dschungelexpress in Malaysia. An der Westküste rollen moderne Schnellzüge, im Osten geht es gemächlich über Flüsse und durch Bananenhaine.

Schälen, in Spalten schneiden, in ein Säckchen mit süß-scharfem Pulver stecken. Die Händlerin füllt in wenigen Minuten ihren Korb mit den Snacks aus reifen Mangos wieder auf. Die finden schnell Absatz. Jetzt hofft sie auf neue Kundschaft in der Dschungeleisenbahn. Namen hat die Bahnstrecke durch den tropischen Urwald Malaysias viele. Am Fahrplan-Aushang steht die offizielle Bezeichnung: "East-Line Malaysia". Doch die meisten nennen sie liebevoll "Dschungeleisenbahn".