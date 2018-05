Buchen. Aber wann?

Traumdestination, Wunschzimmer, Ferienzeit - bei der Urlaubsplanung kommt es, wie so oft, aufs richtige Timing an.

Abwarten und Tee trinken ist nicht immer der beste Rat. Bei der Urlaubsplanung etwa kommt es auf den richtigen Buchungszeitraum an. Wer einen Urlaub mit der ganzen Familie plant, womöglich in der Hochsaison, wer eine Fernreise anpeilt oder gar eine längere Studienreise, und wer eine ganz bestimmte Zimmerkategorie bevorzugt oder auch eine Kreuzfahrt plant, der tut gut daran, sich früh zu entscheiden. Nebenbei lassen sich so - laut einer Studie von checkfelix.com, einer der größten Reisesuchmaschinen Österreichs - ganz leicht bis zu 46 Prozent sparen. Schon beim Flug lässt sich das Urlaubsbudget schonen. Wer bei der Wahl der Reisetage flexibel ist und sich nicht aufs Wochenende kapriziert, kann beim Flugpreis enorm sparen. Allgemein sind Flüge, ob Mittel- oder Langstrecke, unter der Woche wesentlich günstiger als am Wochenende. Unabhängig von den Reisedestinationen liegen die besten An- und Abreisetage in der Regel zwischen Montag und Mittwoch. Wer weit weg will, sollte bereits frühzeitig mit der Reiseplanung loslegen. Neun Monate vor Abflug sind die Preise für Flugtickets etwa nach New York, Los Angeles, Denpasar oder Dubai besonders erschwinglich. Bei Flügen zum beliebtesten Langstreckenziel der Österreicher, Bangkok, sparen Thailand-Fans sechs Monate vor dem Abflugdatum bis zu acht Prozent. Trendziel Südafrika: Hier kann bei der Flugbuchung acht Monate vor Abreise bis zu 25 Prozent gespart werden. Bei Flügen innerhalb Europas können Reisende bis zu 32 Prozent sparen, wenn sie zur richtigen Zeit buchen. Zu sechs der zehn beliebtesten europäischen Reiseziele fliegen Österreichs Urlauber besonders günstig, wenn sie ihr Ticket schon acht bis neun Monate vor dem gewünschten Abflugdatum buchen. Beim London-Trip sind so etwa Ersparnisse von bis zu 23 Prozent möglich, bei Barcelona-Flügen immerhin 25 Prozent. Noch mehr Vorlaufzeit sollten wiederum Lissabon-, Berlin- und Dublin-Urlauber einplanen: Bei Flügen zu diesen beliebten Städten sollten sich Reisende das Ticket bereits elf Monate vor dem gewünschten Abflug sichern. Es gilt: Frühbucher profitieren vom größten Sparpotenzial. Richtig, sagt Kathrin Limpel von TUI Österreich. "Früh buchen zahlt sich aus. Wir haben soeben den nächsten Winter buchbar gemacht - wer vor dem 30. September bucht, kann bis zu 40 Prozent sparen, erstmals auch für Rundreisen bis zu 100 Euro pro Person." Im Europa-Vergleich, so Limpel, seien die Österreicher bisher eher Spätbucher gewesen, doch seit letztem Jahr verzeichne TUI einen deutlichen Trend zum Frühbuchen. Klar, denn wenn alle anderen Länder früher reservieren, sind für die spät entschlossenen Österreicher dann viele Zimmer bereits weg.