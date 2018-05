Gästebetten im Großeinkauf

Die Destinations Touristic Services (DTS) und die Eurotours sind die größten Verschubbahnhöfe für Hotelbetten. Auch wenn touristische Produkte aus ganz Europa verkauft werden, zieht auch Österreichs Hotellerie daraus Nutzen.

In dem Geschäftsgebäude in Wals-Himmelreich, wo früher der Händler Fressnapf Produkte für die lieben Haustiere ein- und verkaufte, geht es nun bei DTS um höchst Menschliches, nämlich um Urlaub und Gästebetten. Hinter DTS (Destinations Touristic Services Incoming) verbirgt sich die "touristische Produktbeschaffung" für die Touristik des Rewe-Handelskonzerns, die zuletzt einen beachtlichen Jahresumsatz von 6,3 Mrd. Euro schaffte. Bis zu 40 Mitarbeiter sind bei DTS damit beschäftigt, vorwiegend Hotelbetten aus Österreich, aber auch aus Kroatien, Slowenien, der Schweiz, Südtirol und Süddeutschland für die europaweit verzweigten Tourismusmarken der Rewe Group zu organisieren - dazu gehören unter anderem Dertour, Kuoni, Jahn Reisen und ITS Billa Reisen.