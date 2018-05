Mit dem E-Motor durch schroffe Felsen

Eine neue Radroute verbindet die beiden Schutzgebiete Kalkalpen und Gesäuse - speziell für E-Mountainbikes.

Zwei Bundesländer, zwei Nationalparks, viele prächtige Ausblicke auf schroffe Felsen und einladende Almen zum Pausieren, aber auch ruhige Passagen durch die größten Buchenwälder Österreichs - all das vereint eine neue Radroute, die seit dem Vorjahr ausgeschildert ist. Auf der Trans-Nationalpark-Runde in den Nationalparks Kalkalpen in Oberösterreich und Gesäuse in der Obersteiermark haben wir einige Abschnitte erkundet. Prädikat: sehr empfehlenswert.