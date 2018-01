Mit Freunden im Schnee

Schwedens Westen: Statt langer heller Sommernächte warten kurze dunkle Tage. Doch Winter in Sälen ist viel mehr als Skifahren.

Noch ruhen die Huskys im Schnee, Whitey legt den Kopf schläfrig auf ihre Pfoten, Pancake beobachtet mit hellblauen Augen die dick eingemummten Menschen, der schwarz-weiße Leithund Zorro genießt die Streicheleinheiten. Da wird die Verankerung des ersten Hundeschlittens gelöst und plötzlich ist die Meute nicht mehr zu halten: vielstimmiges Bellen und Japsen, Springen, Zerren - eine kollektive freudige Energie entlädt sich hier, mitten im tief verschneiten Wald Schwedens. Der Leithund dreht sich immer wieder um, springt manchmal zur Seite und zieht den Schlitten aus der Spur, sodass alle im Schnee versinken und sich fröhlich bellend wieder herauskämpfen.

Die Hundeführerin Jojo Malmgren, die hinten auf dem Schlitten steht, ist neu hier und muss erst einmal beweisen, dass sie die Chefin ist. Zuerst ein strenger Ordnungsruf, dann folgt in dem melodischen schwedischen Singsang "Duktigt hundarna!", denn Lob für die "tüchtigen Hunde" ist ganz wichtig.

Die Tour führt ins Naturschutzgebiet von Sälen, der Wintersportort liegt in den Bergen Westschwedens an der Grenze zu Norwegen. Vor allem Familien schätzen Sälen - wegen des großen Angebots von Schneesport bis zum Schwimmen im Wasserpark Experium.

Hier scheint es immerfort zu schneien, die Nadelbäume ducken sich unter der Schneelast. Wald, Wiese und Seen sind schon lange fest zugefroren. Zum Glück ist der Schlitten mit Rentierfellen ausgelegt und lässt sich mit einer Plane zuschnüren. "So wie heute, wenn es zwischen minus 15 und minus 30 Grad hat, ist das die beste Betriebstemperatur der Alaska-Huskys", erzählt Jojo. 60 Tiere zählt die Meute von Peak Point, die drahtigen Hunde wiegen rund 25 Kilogramm und ziehen zu acht einen Schlitten mit drei Personen. So erzählt Jojo während der Rast bei Kanelbullar, den ausgezeichneten Zimtschnecken, und heißer Schokolade, die die kalten Finger wärmt. Auf der Rückfahrt wagt sich die Sonne aus dem Silbergrau hervor, im schrägen Licht glitzert die unberührte Schneedecke, fast lautlos gleitet der Schlitten dahin.

Doch wenn Skidoos unterwegs sind, wird es im Wald richtig laut. Viele PS unter der Haube machen Spaß, aber erfordern auch einiges an Konzentration, so ein Schneemobil ist ein bockiges Gefährt. Während bei uns Skidoos nur vom Pistenpersonal gefahren werden, kommen echte Schweden mit dem eigenen Skidoo nach Sälen oder leihen sich zumindest eines aus. Kinder auf den Rücksitz und los geht's. Hier genießt man die große Freiheit, bei Alkohol oder Jugendschutz herrschen strenge Regeln.

Nach Sälen pilgern auch viele Langlauffans, hier startet jedes Jahr im März der berühmte Wasalauf über 90 Kilometer - ein historisches Rennen, das an die Flucht König Gustavs I. auf Ski vor dem Dänenkönig 1521 erinnern soll. Wer nicht so weit laufen will, umrundet den Västra Kalven, der markante Berg erinnert an einen Gugelhupf. Elf Kilometer führt die Loipe durch den verschneiten Wald, auf halber Strecke lädt Lindalens Fäbod zur "fika" ein, der zu jeder Tageszeit beliebten Jause. In der winzigen Sennhütte bäckt der Wirt knusprige Waffeln mit Hjortronsylt, der Marmelade aus der nordischen Moltebeere. Dazu empfiehlt er heiße Blåbärsoppa, das traditionelle Fruchtgetränk aus Heidelbeeren.

Der Västra Kalven ist mit seinen 900 Metern auch ein Skiberg, hinauf geht es zumeist mit Bügel- und Tellerliften, das wirkt fast nostalgisch. Auf dem Gipfelplateau hat der eisig pfeifende Wind Tafeln, Liftstützen und die wenigen Bäume zu bizarren Schneeskulpturen geformt. Die schwarze Abfahrt trägt ihren Namen Väggen - die Wand - zu Recht, sie ist eisig und steil, wer oben ausrutscht, erledigt den Rest am Hosenboden. Am Ende einer blauen Abfahrt stehen zwei Unterstände aus Holz, darin knistert einladend ein Feuer. Gerade packt eine Familie den Rucksack aus und beginnt, auf dem Rost Würstel zu grillen, vier Kinder warten hungrig auf "korv med bröd", ihre Hotdogs. Statt teurer Skihütten wird für Picknick-Möglichkeiten gesorgt - das ist schwedische Familienfreundlichkeit. Und minus zehn Grad sind auch kein Grund, aufs Grillen zu verzichten. Um vier Uhr Nachmittag beginnt der Himmel, sich orange, lila und golden zu färben, doch nicht lange, dann ist es auch schon finster. Aber das Skivergnügen geht weiter, denn das Flutlicht ist bereits eingeschaltet.

Wärmender Abschluss jedes Outdoor-Tages: die Sauna. Die durchaus günstigen Holzhäuser und Appartements sind bestens eingerichtet, vor dem Kamin liegt ein Stapel Holz, dazu ein riesiger Trockner für Skigewand oder vier Schläuche im Vorzimmer, mit denen warme Luft in nasse Schuhe geblasen wird. "Was sucht ihr Österreicher hier im Winter?", fragt der junge schwedische Taxler ungläubig. "Ich war letztes Jahr in Gastein Ski fahren, da sind die Berge höher und es ist viel mehr los." Die Scheinwerfer des Autos leuchten die verschneite Fahrbahn aus, auf vielen Straßen und Gehsteigen wird nicht gestreut. Die Natur ist immer nahe und alle leben damit. Die Huskys lieben diese Jahreszeit sowieso. Die Schweden grillen einfach weiter. Und in allen Fenstern stehen Lampen und verbreiten freundliches, einladendes Licht.

(SN)