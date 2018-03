Namibia - ein Land wie eine Psychotherapie

Kaum Menschen. Kaum Internetempfang. Mondlandschaften und flacher Sand bis zum Horizont. Urlaub vom Alltag? Das geht in Südwestafrika ganz von selbst.

Einen Cold Turkey. So nennen Junkies den "kalten Entzug", also wenn von einer Stunde auf die andere die gewohnte Droge nicht mehr da ist. Bei Namibia-Reisenden beginnt die Entgiftung, kaum dass der recht beschauliche Hosea-Kutako-Airport im Heckfenster des Geländewagens verschwunden ist. Erste Symptome: hektisches Tippen am Mobiltelefon und die unter leichter Schnappatmung hervorgepresste Frage: "Hast du an Internetempfang?"