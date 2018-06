Nelsons freies Land

Südafrika feiert. Zum 100. Geburtstag von Nelson Mandela begeben sich viele Gäste auf Spurensuche.

Prema Naidoo hat noch immer Tränen in den Augen, wenn er an den Tod von Nelson Mandela vor fünf Jahren denkt. "Aber jetzt haben wir Grund zum Feiern", sagt der Weggefährte des langjährigen südafrikanischen Präsidenten, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag begangen hätte. Das wird überall im Land gefeiert, und es kommen mehr Touristen denn je, um auf den Spuren des Friedensnobelpreisträgers zu wandeln.