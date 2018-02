Reise zu den Ursprüngen der Karibik

Die Bucht von Samaná ist nicht nur zur Walsaison ein Blickfang. Das neue Schmuckstück der Dominikanischen Republik ist von üppiger Vegetation und freundlichen Menschen geprägt.

Keine Minute ist dieser Gedanke aus dem Kopf gegangen: Das wäre eine wunderschöne Aufgabe, ein Buch über die Eisengitter vor den Terrassen der kleinen Häuschen in Samaná zu gestalten. Genauer gesagt: einen prächtigen Bildband. Denn so traurig es ist, dass jedes noch so kleine Häuschen am Straßenrand seine Terrasse mit übermannshohen Gittern vor Einbrecherbanden schützen muss, so beherzt ist die Ausführung. Samaná ist offenbar nicht nur eine Hochburg von Schlossermeistern, sondern viele von ihnen müssen wahre Kunstschmiede sein. Kein Gitter gleicht dem anderen, und der Reichtum an Formen - und teils auch schmückenden Farben, das gehört in der Karibik dazu - scheint unendlich.