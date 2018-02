Schatztruhe mit Rüsseltier

Südtirols älteste Stadt. Brixen bietet mehr, als eine Kleinstadt normalerweise zu bieten hat. Und der Reiz soll noch größer werden - dank André Heller.

Ein riesiger Elefant huscht über die malerische Fassade. Ja, ein Elefant. Zuerst als junges Tier, später auf einer seiner Lebensstationen in Wien, final sogar als Astronaut im Weltall. Die Zuschauer sind begeistert, immer wieder geht ein Raunen durch die Menge.

In der Brixner Hofburg, einem früheren Bischofssitz, wurde in den vergangenen drei Jahren die Geschichte des Elefanten Soliman als aufwendige Licht- und Musikshow aufgezogen. Rund 150.000 Besucher lockte die Reihe an, die parallel zum lokalen Weihnachtsmarkt über die Bühne ging.