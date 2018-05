Unter wilden Affen

Japanmakaken. Wer die klugen Gesellen in freier Wildbahn besuchen möchte, muss nicht weit fahren - nur bis nach Kärnten.

Adrian tippt Lena aufs Knie. Mehrmals. Aber sie verschmäht ihn - und gibt ihm nichts. Am Baum daneben macht eine junge Dame ein Kunststück - und dreht eine Pirouette um einen Ast. Dann laufen plötzlich ein paar Jungs mit einem Affenzahn quer durch Menge, schreien und rangeln um die Wette. "Da brauchen ein paar Teenager wieder einmal Aufmerksamkeit", kommentiert Lena Pflüger lachend das Geschehen. Willkommen am Affenberg. Denn hier, am bewaldeten Hügel unweit der Burg Landskron in Kärnten, zwischen Villach und Ossiacher See, hat eine Kolonie von rund 150 Makaken das Sagen. Von Makaken noch nie gehört? Das sind mittelgroße Affen, die ursprünglich aus Japan stammen, und hier auf einem mehrere Hektar großen, eingezäunten Waldgrundstück artgerecht und praktisch frei leben.