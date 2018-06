Die Hundstage kommen! Reisen mit pelzigen Freunden ist wunderbar, muss aber gut geplant sein.

Unsere deutschen Nachbarn feiern den "Tag des Hundes" am 3. Juni, die echten "Hundstage" beginnen jedoch am 23. Juli, mitten in den großen Sommerferien. Grund genug, die nächste Reise mit dem Vierbeiner zu planen. Wer seinen "besten Freund" auch im Urlaub dabeihaben möchte, kann sich über eine stattliche Auswahl an Destinationen freuen.