Ferienregion Zell am See-Kaprun: Ein Sommer am Kitzsteinhorn

Wer glaubt ein Ausflug auf den Berg lohnt sich nur im Winter, der irrt. Das Kitzsteinhorn in Kaprun im Bundesland Salzburg gehört zu den vielseitigsten Bergen Österreichs und ist besonders auch im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel.

Ferienregion Zell am See-Kaprun: Abenteuer in der Gipfelwelt 3000

Die österreichische Urlaubsregion Zell am See-Kaprun lädt im Sommer und Winter zu einer Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten ein. In Zell am See zählen der Zeller See sowie die Wanderwege inmitten des Naturparadieses zu den Highlights für Einheimische und Touristen. Kaprun ist mitunter für das TAUERN SPA sowie das Gletschergebiet Kitzsteinhorn bekannt und ein beliebtes Urlaubsziel für Sportler, Familien und Alleinreisende, die dem Alltag entfliehen möchten.

Auf 3.019 Meter Seehöhe gibt es auch im Sommer viel zu entdecken. Die Gipfelwelt 3000 bieten den Besuchern neben einer traumhaften Aussicht auch Einblicke in den größten Nationalpark der Alpen. Das ganze Jahr über kann in die faszinierende Welt des "Kitz" eingetaucht werden. Dafür sorgen eine 50 Meter über dem Gletscher schwebende Panorama-Plattform, das 'Cinema 3000' und die 'Nationalpark Gallery'.

Die Panorama-Plattform 'Top of Salzburg' ist nichts für schwache Nerven, doch wer sich weit raus wagt wird mit einem spektakulären Ausblick belohnt. Der Blick richtet sich direkt in die Hohen Tauern und die imposante Bergkulisse mit Watzmann, Großvenediger und Wilden Kaiser.

Im 'Cinema 3000' erwarten die Besucher der Naturfilm "Kitzsteinhorn: The Nature" mit atemberaubenden Aufnahmen und viele wertvolle Informationen über den Nationalpark Hohe Tauern.

Wer die Gipfelwelt 3000 nicht alleine erkunden möchte, kann sich einer kostenlosen Tour mit Nationalpark-Ranger anschließen. Der Ranger gibt im Sommer zwei Mal täglich eine ca. 40 Minuten Führung zur Plattform 'Top of Salzburg' sowie ins Berginnere. Höhepunkt ist die zweite Panorama-Plattform der Gipfelwelt 3000, die 'Nationalpark Gallery'.

Durch einen ca. 360 Meter langen Stollen gelangen die Besucher quer durch den Berg zur dieser zweiten, nicht weniger beeindruckenden Aussichtsplattform. Von hier haben die Naturliebhaber uneingeschränkte Aussicht auf den größten Berg Österreichs, den 3.798 Meter hohen Großglockner.



SN/kitzsteinhornmarketing Mehr über die Bergwelt erfahren - im Cinema 3000.

Kitzsteinhorn: Schnee im Sommer

Wer sagt, Schnee gibt es nur im Winter? Wenn es in den Städten heiß wird und man auf der Suche nach einer Abwechslung ist, dann ist ein Ausflug auf das Kitzsteinhorn genau das Richtige für die ganze Familie. Die ICE ARENA am Gletscher-Plateau bietet Schneestrand, Sonnenliegen, Rutschbahnen und vieles mehr. Ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein. Als besonderes Highlight für die jungen Besucher gibt es seit 2017 einen neuen Abenteuerspielplatz. Dieser ist (je nach Wetterlage) von Juli bis Mitte September geöffnet.

Schon einmal im höchsten Restaurants Salzburgs gespeist? Na dann nichts wie rauf auf den Berg und sich im "Gipfel Restaurant" verwöhnen lassen. Erstklassige Küche trifft ein magisches Panorama.



SN/kitzsteinhornmarketing Die Nationalpark-Gallery im Sommer. Das ganze Jahr über Schnee erleben.

Kitzsteinhorn extreme: Mit dem Nationalpark Ranger durch vier Klimazonen

Ab Juli 2018 gibt es auf dem Kitz ein ganz besonders Angebot für interessierte Naturliebhaber. Ein Ranger nimmt die Besucher mit auf eine rund 3,5 stündige Kitzsteinhorn Explorer Tour. Von der ersten Klimazone (Tal) mit grünen Wiesen und reißenden Bächen, geht es mit dem Kitzsteinhorn-Seilbahnen über das winterkalte Klima hinauf ins Tundrenklima. Auf ca. 1900 Meter spaziert man zu einem Bachbett, bei welchen man mit etwas Glück ein Murmeltier zu Gesicht bekommt. Auf ca. 2500 Meter geht es zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf den eindrucksvollen Gipfel des Kitzsteinhorns. Als letzte Klimazone erreicht die Gruppe der Kitzsteinhorn Explore Tour auf ca. 3.029 Meter das arktische Klima. Auf der Plattform "Top of Salzburg" holen sich die TeilnehmerInnen ihre Belohnung ab - ein spektakulärer Ausblick auf Bergspitzen, Täler und die unendlichen Weiten.



Kitzsteinhorn - Gletscherbahnen Kaprun AG

Marketing

Wilhelm Fazokas Straße 2d, 5710 Kaprun, Austria

T +43 (6547) 8700-164, F +43 (6547) 7614

M +43 (664) 88549631

https://www.kitzsteinhorn.at/



(Entgeltliche Einschaltung)