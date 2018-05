Saalbach Hinterglemm: Das Sport-Mekka im Salzburger Land

Die Region Saalbach-Hinterglemm hat im Frühling und Sommer einiges für Einheimische und Urlauber viel zu bieten. Von traumhaften Wanderwegen über ein vielfältiges Bike-Angebot bis hin zu Wassersport, gibt es im Alpendorf einiges zu erkunden. Ob Sportjunkies oder Familienurlaub, hier findet jeder das Passende für die persönliche Auszeit.

Die Region Saalach Hinterglemm im Sommer erleben

Unweit der deutschen Grenze liegt das Bergdorf Saalbach Hinterglemm in der Region Pinzgau im Bundesland Salzburg. Eingerahmt von den imposanten Gipfeln der Kitzbüheler Alpen und den Hohen Tauern, lockt der Ort mit einer beeindruckenden Landschaft und einem vielseitige Freizeitangebot jährlich Einheimische und Touristen an.



Bike Eldorado Saalbach Hinterglemm: Ein Paradies für Outdoor-Junkies

Im Frühling und Sommer kommen Sportbegeisterte voll auf Ihre Kosten. Die Umgebung und Aussicht lädt zu ausgiebigen Radtouren ein. Rund 400 Kilometer warten auf Anfänger sowie Fortgeschrittene, die auf naturbelassene Bergpfaden, Singletrails und anspruchsvolle Strecken ihre Auszeit genießen können. Auch die internationale Biker-Szene hat sich bereits vom Bergdorf und der energiegeladenen Alpenluft überzeugen können und kommt nun jährlich nach Saalbach Hinterglemm zurück. So stehen Veranstaltungen wie die Internationale Bike Mania, das GlemmRide Bike Festival sowie World Games of Mountainbiking auf dem Eventkalender. Über das ganze Jahr verteilt trifft sich die Bike-Elite um sich auf diversen Marathondistanzen, in Downhill-Rennen und Slopestyle Wettkämpfen zu messen.

Auch E-Bike Fans können in der Region nicht zu kurz, denn Ladestationen wurden im Tal sowie auch am Berg verteilt. So steht längeren Touren mit dem E-Bike nichts im Wege. Und sollte der Saft dann doch einmal ausgehen, dann einfach in eine der über 40 gemütlichen Hütten einkehren, E-Bike aufladen und sich selbst mit einer herzhaften Jaus'n stärken.

Wer einen vollen Tag mit seinem zweirädrigen Freund verschmelzen möchte, der kann sich der BIG-5-Bike Challenge stellen. Fünf Seilbahnen verbinden fünf Berge rund um Saalbach Hinterglemm und Leogang. Um den Aufstieg zu erleichtern stehen Seilbahnen zur Verfügung, doch die besonders motivierten Biker können die Berge auch ohne Hilfe erklimmen.



SN/saalbach.com daniel ross Saalbach Hinterglemm gilt als Bike–Mekka für die nationale und internationale Szene.

Wanderurlaub für der ganzen Familie

Rund 400 Kilometer beschilderte Wanderwege warten darauf erkundet zu werden. Saalbach Hinterglemm ist der perfekte Ausgangspunkt um die Hügel der Pinzgauer Grasberge und die Spitzen der Kitzbühler Alpen zu erklimmen.

Neben geführten Wanderungen gibt es auch diverse Themenwanderungen und Wege, die sich speziell für Urlaube mit Kindern eignen. So warten am Kohlmais und an der Bergstation der Reiterkogelbahn Überraschungen für Groß und Klein. Aufregende Erlebniswelten, Abenteuer und knifflige Rätsel und Aufgaben warten auf die gesamte Familie.

Für sportliche Gipfelstürmer steht die Tour der "Seven Summits of Saalbach Hinterglemm" auf dem Programm. Hier ist eine gute Ausrüstung und Kondition gefragt, denn in 9 Stunden Gehzeit werden 24 Kilometer Wanderstrecke und 1413 Höhenmeter bewältigt. Ausgangspunkt ist die Bergstation des Schattberg X-Press. Neben einer persönlichen Herausforderung, wartet eine eindrucksvolle Kulisse auf die Naturliebhaber.



Das Naturparadies Saalbach Hinterglemm erkunden

Neben eindrucksvollen Bike- und Wanderstrecken gibt es in Saalbach Hinterglemm noch viel mehr zu erleben. Wie wäre es mit einem Canyoning-Parcours oder einen Abstecher zu Europas größten Hochseilpark? Adrenalienjunkies können die längste Seilrutsche Europas hinunter brausen und im Jump & Slide Park aus luftigen Höhen abspringen.

Damit alle Ausflugsziele erreicht werden können, stehen den Urlaubern und Naturliebhabern vier Seilbahnen zur Verfügung.

Betriebszeiten der Sommerbahnen:

• Reiterkogelbahn: 10.05.2018 - 28.10.2018

• Schönleitenbahn: 31.05.2018 - 07.10.2018

• Schattberg X-press: 16.06.2018 - 30.09.2018

• Zwölferkogelbahn: 07.06.2018 - 10.06.2018, 16.06.2018 - 30.09.2018

SN/saalbach.com mirja geh Neben ausgiebigen Wandertouren darf ein Adrenalinkick im Hochseilpark nicht zu kurz kommen.



Saalbach Hinterglemm hat einiges zu bieten. Damit Seilbahnen, Busse, geführte Wanderungne und vieles mehr zu einem attraktiven Preis genutzt werden können, gibt es für Gäste die JOKER CARD. Welche Vergünstigungen es mit der JOKER CARD gibt, erfahren Sie hier.



(Entgeltliche Einschaltung)