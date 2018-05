Wenn Paradiese verloren gehen

Während sich Intellektuelle im Rahmen der Europäischen Toleranzgespräche mit dem Zerplatzen von Reiseträumen auseinandersetzten, fragte sich Kärntens oberster Tourismuswerber: Was hat Overtourism mit uns zu tun?

Vor 50 Jahren war Kärnten der Nabel der Reisewelt. Franz Lauritsch aus Landskron schildert in der Ausstellung "Zimmer frei" im Villacher Stadtmuseum seine Erinnerungen so: "Wir haben ein ,Zimmer frei'-Schild aufgestellt und selbst als Familie in der Garage geschlafen." Für Kurator Werner Koroschitz ist das "eine typische Aussage aus der Hochblüte des Gästeandrangs", wie er anlässlich der Europäischen Toleranzgespräche feststellte. Heute würden auf der Jagd nach Traumbildern überwiegend Urlaubsparadiese angesteuert, die zu einem Drittel in Entwicklungsländern liegen.