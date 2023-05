"Adieu, Osteuropa. Kulturgeschichte einer verschwundenen Welt": Der unverstandene Osten Europas

Der Ost-West-Konflikt blüht wieder auf. Ein Buch will Füllstoff für die historische Leerstelle sein.

Das Verhältnis zwischen Ost- und Westeuropa ist eines voller Missverständnisse und Vorbehalte. Der Ukraine-Krieg hat eindrücklicher als alle Diskussionen innerhalb der Europäischen Union zuvor die Kluft zwischen beiden klargemacht, den Gegensatz herausgestellt. Wobei die Kulturräume mitnichten so einheitlich sind, wie sie gerne in manchen Erzählungen gemacht werden. Doch der Grundvorwurf, der Westen verstehe den Osten nicht, klingt in allen Debatten kursorisch mit. Durch die Geschichte hindurch blicke der Westen auf den Osten herab, stellt etwa der Journalist Norbert Mappes-Niediek seinem ...