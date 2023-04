Das Ungemach der Pyromanen für die Erdgeschichte

Oder: Warum Prometheus den Menschen nie das Feuer hätte geben sollen. Eine Denkschrift von Peter Sloterdijk.

Nachhaltigkeit ist so etwas wie das Wort der Stunde. Kaum eine aktuelle Debatte, die ohne einen Verweis auf den verschwenderischen Umgang mit Ressourcen und das dementsprechend einhaltgebietende Handeln auskommt. Doch Nachhaltigkeit ist keine Erfindung der Umweltschützer und Klimaretter. Hans Carl von Carlowitz erhob den Begriff bereits 1713 in seinem Buch "Sylvicultura oeconomica" zu einem försterlichen Grundwort. Frei nach dem Motto "Jeder Baum kann nur ein Mal verbrannt werden" stellte er das Prinzip der stetigen Erneuerung in den Vordergrund des ökonomischen ...