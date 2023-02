Die großen Fragen der Menschheit bekommen Farbe

Jostein Gaarders "Sofies Welt" ist zur grafischen Erzählung geworden. Die Philosophie öffnet sich damit einem neuen Publikum.

Der Weltbestseller "Sofies Welt" von Jostein Gaarder ist nun schon 32 Jahre alt. Verfilmt wurde seine Erzählung über die Geschichte der Philosophie ebenfalls bereits vor gut zwei Jahrzehnten. Jetzt also hat sich der Hanser-Verlag an eine farbenprächtige Graphic Novel des Gaarder'schen Stoffs gewagt, die ebenso verschlingend auf den Leser wirkt, wie es die Urversion einst bei wissbegierigen Jungmenschen getan hat. "Sofies Welt oder die Geschichte der Philosophie - Von den Anfängen" wurde von den Machern der Graphic-Novel-Serie zu "Sapiens" von Yuval Noah Harari gestaltet und lädt immer wieder zum Verweilen ein. Dem belgischen Comicautor Vincent Zabus und seinem französischen Compagnon Nicoby ist eine ausnehmend liebevolle Neugestaltung des zeitlosen Stoffs gelungen. Das Titelbild erinnert allenfalls ein wenig an die Aufmachung vom "kleinen Prinzen".

Gaarder ist einer, der die Welt erklären kann wie kein Zweiter. Nun hat seine Erzählung von den großen Fragen der Menschheit zum 70. Geburtstag des norwegischen Schriftstellers Farbe bekommen und eröffnet damit einem neuen Publikum die Geheimnisse der Philosophie. Da sich Graphic Novels derzeit einer gewissen Popularität erfreuen und zahlreiche Klassiker in den vergangenen Monaten in ein völlig neues Aussehen verwandelt wurden, muss sich dieses großformatige Buch an starker Konkurrenz messen lassen. Zabus und Nicoby ist die Umsetzung des Werks jedenfalls gelungen, wobei sie sich am Stil ihrer erfolgreichen Harari-Vorgänger orientiert haben.

Die Grundidee ist geblieben: Sofie Amundsen erhält einen geheimnisvollen Brief von einem Philosophen, mit dem eine Reise durch die Geschichte dieser Geisteswissenschaft beginnt. Doch die Methoden sind drei Jahrzehnte später an die Gegenwart herangeholt worden. Sofie postet Bilder für Likes und auch der Klimawandel mit seinen Protesten sowie andere Diskussionen um die Freiheit des Einzelnen haben Einzug gehalten. Auch die Gesellschaftsdebatte um Geschlechtergerechtigkeit ist ein viel stärkeres Themas als noch 1993. Mit den Zeichnungen von Zabus und Nicoby wirkt die Lebenswirklichkeit Sofies noch greifbarer für jungen Menschen, aber nicht nur für sie. Denn die konkreten Begegnungen mit den Philosophen sind konkreter als in der Textform. Die Graphic Novel macht schon jetzt Lust auf eine Fortsetzung, wenn Sofie dann auf den Spuren der aktuellen Philosophie spaziert.