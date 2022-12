Die Macht der Hasslosigkeit

Izzeldin Abuelaish verliert drei Kinder im Gaza-Krieg. Doch der Arzt setzt auf Versöhnung, weil der Hass nur weiter blind macht.

Izzeldin Abuelaish war einst der erste palästinensische Arzt aus Gaza, der in einem Krankenhaus in Israel arbeitete. Als Kind in einem Flüchtlingslager aufgewachsen, gilt er heute als einer der wichtigsten Brückenbauer zwischen Israelis und Palästinensern und beschwört beide Seiten, sich endlich zu versöhnen. Der 67-Jährige lebt und lehrt heute in Kanada, kämpft aber weiter für Frieden im Heiligen Land und glaubt fest an eine Lösung, obwohl er allen Grund hätte, zu verzweifeln und zu hassen. Abuelaish wird im Jänner 2009 ...