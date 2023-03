Die Methoden der rücksichtslosen Machtdenker

Lüge, Hass und Krieg bilden in unserer gesamten Menschheitsgeschichte stets eine unheilvolle Allianz.

Lüge, Hass und Krieg bilden oft eine unheilvolle Allianz. Auch wenn nicht alle Hassreden und Lügen unmittelbar in einem Krieg münden, so sind sie doch in allen Konflikten seit Jahrtausenden immer der Auftakt für das Unheil, wenigstens aber beteiligt an der todbringenden Auseinandersetzung. Als unheilige Dreifaltigkeit könnte man diese Trias lesen und so hat sich der Wiener Philosoph Paul Sailer-Wlasits in seinem Traktat "Lüge, Hass, Krieg" der Geschichte dieser drei Phänomene, und wie sie sich gegenseitig bedingen, angenähert. Das Buch ...