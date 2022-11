Ein Leben im Widerstand

Der Autor Erhard Stackl zeichnet auf mehr als 400 Seiten das Leben des fast vergessenen Widerstandskämpfers Becker nach.

Hans Becker hatte viele dunkle Stunden in seinem Leben. Am dunkelsten, so schrieb er selbst, empfand er den "Anschluss" Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland. Becker saß zu der Zeit im Polizeigefangenenhaus und musste mitanhören, wie draußen die Massen jubelten. Später würde er eine der wichtigsten Widerstandsorganisationen in Österreich gründen - die Gruppe O5.

Heute erinnert keine Gedenktafel und keine Straße an den Maler, Ethnologen, Architekten, Schriftsteller, Werbefachmann und Widerständler Hans Becker. Der Autor Erhard Stackl möchte das ändern ...