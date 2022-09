Ein (selbst)kritischer Blick auf den Journalismus

Ein neuer Sammelband zu der Zukunft des Journalismus hält zwar nicht, was der Titel verspricht. Dennoch ist er lesenswert.

Der Buchtitel täuscht ein wenig. Vielleicht ist er sogar falsch gewählt: Wer glaubt, im Sammelband "Resilienter Journalismus" einen Plan an die Hand zu bekommen, wie Journalismus widerstandsfähiger werden könnte, der wird wohl enttäuscht. Auf den 344 Seiten, die im Herbert-von-Halem-Verlag erschienen sind, wird nur am Rande beschrieben, wie die Medienbranche Krisen unbeschadet überstehen kann. Vielmehr werden in den 42 Essays konstruktive Tipps gegeben, wie Teilbereiche des Journalismus optimiert werden können. Den naheliegenden Titel "Wie wir den Journalismus besser machen" trug ...