Ein Standardwerk für einen Krieg mitten in Europa

Die Jugoslawien-Kriege werden erstmals in einer umfangreichen Gesamtschau beleuchtet und mit ihrer Vorgeschichte erklärt.

Mehr als acht Jahre zogen sich die Jugoslawien-Kriege, etwa 135.000 Menschen kamen zu Tode, Millionen Menschen flüchteten oder wurden vertrieben. Das ist nicht nur die Bilanz einer Epoche, die den Aufbruch in Europa in den Neunzigerjahren jäh getrübt hatte, sondern auch Ausgangspunkt für die Frage, wie es zum gewaltvollen Zerfall auf dem Westbalkan überhaupt kommen konnte. Einzelanalysen dazu hat es in den vergangenen Jahren schon mehrere gegeben, allein sie blieben Stückwerk und hatten meist auch eine Schlagseite.

