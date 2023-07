Ein Salzburger Neurologe geht auf Spurensuche, wie man die Kraft innerer Bilder zur Heilung aktivieren kann.

Die bloße Vorstellung eines saftigen Kaiserschmarrens in der Hütte am Ende einer langen Wanderung vermag es, dass uns das Wasser im Mund zusammenläuft. Denkt man an eine heiße Liebesnacht, kann das sexuelle Erregung hervorrufen. Dinge, die wir uns nur vorstellen, ...