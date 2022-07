"Kleine Geschichte der Ukraine": Das Land, das schon öfter um seinen Platz kämpfen musste

Dass die Ukraine immer wieder ein Spielball zwischen den Mächten war, zeigt das aktualisierte Standardwerk auf.

Es ist ein Sachbuch zum In-einem-Zug-Durchlesen. Noch viel mehr ein höchst informatives Nachschlagewerk, das man nicht nur in Kriegszeiten gern hernimmt, um Details und Hintergründe zu erfahren. Wie war das noch einmal mit dem Holodomor, der von Stalin in den 30er-Jahren mutwillig herbeigeführten Hungersnot in der Ukraine? Wie kommt es, dass ausgerechnet Tataren auf der Halbinsel Krim lebten und leben? Und welche Rolle spielte, dass westukrainische Städte wie Lemberg und Czernowitz lange Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie waren?

Der ...