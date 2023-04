Putin radiert Gorbatschow aus

Russlands Präsident hat Europas Hoffnung auf friedliche Kooperation zerstört. Das zeigt Timothy Garton Ash.

Auf einer Konferenz in Sankt Petersburg schreckt Timothy Garton Ash im März 1994 plötzlich hoch. Ein Berater des Bürgermeisters der Stadt verweist darauf, dass sein Land durch den Zerfall der Sowjetunion Gebiete verloren habe, "die historisch immer zu Russland gehört haben". Russland sei zur Schutzmacht für etwa 25 Millionen Russen geworden, die jetzt außerhalb des Mutterlandes lebten. Die internationale Gemeinschaft müsse diese Interessen Russlands als einer "großen Nation" anerkennen. So schildert der britische Zeithistoriker in seinem neuen Buch seine erste ...