Sachbuch: Wer auf Frieden hofft, muss an Wunder glauben

Wie kann es im "Heiligen Land" weitergehen? 14 Autoren/-innen blicken auf "ihr" Israel und rechnen mit Vorurteilen ab.

Sie machen wenig Hoffnung, die jüngsten Nachrichten aus Jerusalem. Dort setzt in diesen Tagen der einmal mehr an die Regierungsspitze drängende Benjamin Netanjahu alles daran, eine Koalition mit rechtsextremen und streng religiösen Parteien auf die Beine zu stellen. Was die Lage in den besetzten Palästinensergebieten weiter verschärfen dürfte. Mehr als 120 Palästinenser wurden allein heuer im Westjordanland getötet, mehr als 20 Israelis wurden bei palästinensischen Attentaten getötet.

Ein ungelöster und wohl auch unlösbarer Konflikt, den 14 Autorinnen und ...