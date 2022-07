Was große Staatenlenker ausmacht

Henry Kissinger zieht Bilanz und zeigt an sechs historischen Beispielen, wie Gesellschaften aus Krisen geführt werden konnten.

Im Mai feierte Henry Kissinger seinen 99. Geburtstag. Der gebürtige Fürther gehört unbestritten weltweit zu den einflussreichsten Politikern der vergangenen Jahrzehnte. Umstritten allerdings war seine Politik durchaus. Kaum ein anderer US-Politiker polarisiert so sehr wie der ehemalige Außenminister und Präsidentenberater. Dennoch haben seine Worte bis heute Gewicht und beeindrucken immer noch mit Brillanz und Scharfsinnigkeit. Das kann man aktuell an seinen wenigen Interviews ablesen, die er anlässlich seines Monumentalwerks "Staatskunst" gegeben hat, und natürlich an dem 600 Seiten starken Buch ...