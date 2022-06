Wie Hämorrhoiden und Syphilis die Geschichte prägten

Helmut Neuhold widmet sich in seinem neuen Buch den Krankheiten - und ihrem Einfluss auf Politiker, Dynastien und Kriege.

Otakar IV. (1163-1192) war der erste Herzog der Steiermark. Unter ihm schien die Zukunft der Grünen Mark vorgezeichnet: ein eigenständiges Herrschaftsgebiet samt Graz als neuer "Hauptstadt". Doch dann erkrankte Otakar an Lepra - und wurde zeugungsunfähig. Somit war er gezwungen, sein Territorium an die Babenberger, die Herzöge von Österreich, weiterzureichen. "Die Lepra hat also Österreich mitgegründet."

Das ist nur eine von vielen Herleitungen, die Helmut Neuhold in seinem Buch "Die Krankheiten der Herrscher" anstellt. Der Wiener Historiker gibt ...