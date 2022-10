Wie Russland zu Putinland wurde

Wie konnte Wladimir Putin seine Macht derart ausbauen, dass er scheinbar unumstößlich auf dem Chefsessel im Kreml sitzt? Weshalb wollte der Westen so lange nicht sehen, was er im Schilde führt? Und warum geboten die Russinnen und Russen selbst Putin nicht Einhalt? Leonid Wolkow geht diesen Fragen in seinem Buch "Putinland" nach und gibt zum Teil schon oft gegebene Antworten. Er analysiert die russische Seele, gekränkt durch die Erfahrungen der 1990er-Jahre und dadurch empfänglich für die Verheißungen des jungen Präsidenten ...