Zeit, um uns mit uns selbst und der Welt zu beschäftigen

Ein Plädoyer für die Rückbesinnung auf ein menschliches Handeln im Einklang mit der Natur, deren Zerstörung wir hinnehmen.

Der Astrophysiker Harald Lesch hat die Gabe, hochkomplexe und hochkomplizierte wissenschaftliche Sachverhalte einem breiten Publikum verständlich zu machen. Seine Fernsehsendungen ebenso wie seine Bücher haben Kultstatus und sind ein wesentlicher Grund, warum Wissenschaftsjournalismus derart populär geworden ist. Gemeinsam mit dem Dokumentarfilmer Klaus Kamphausen hat der Universitätsprofessor nun eine Art Trilogie zur Menschheit und ihrer Auswirkung auf die Natur vollendet. "Über dem Orinoco scheint der Mond" klingt dabei nicht nur überaus romantisch (und, wie man bald beim Lesen begreifen muss, viel zu romantisch für den Inhalt), der Titel nimmt auch Anlehnung an eine Reise des Naturforschers Alexander von Humboldt vor mehr als 200 Jahren an den südamerikanischen Fluss.

Den beiden Autoren, die ihr Buch als Zwiegespräch verfasst haben, geht es um die Frage, warum wir der menschgemachten Zerstörung der Erde nichts Substanzielles entgegensetzen. Warum wir die immer massiveren Zeichen des Klimawandels zwar sehen, gelegentlich auch beklagen, aber nicht umgehend anfangen, unser eigenes Handeln radikal zu ändern. Die Punkte, die die beiden auf ihrer Gedankenreise nach und nach umkreisen, sind dabei erhellend und mitunter auch überraschend.

Uns fehlt im Streben nach immer feinerer Verästelung der wissenschaftlichen Erkenntnisse inzwischen der Blick auf das Ganze und die emotionale Verbindung zu unserer Umwelt, stellt Lesch fest. Er macht das etwa an den Astronauten fest, die beim Blick auf die Erde von oben die Verletzlichkeit des Planeten in der unwirtlichen Umgebung im Weltall erkannt haben. Dieser Blick aufs Ganze, diese emotionale Bindung zum Wunderwerk Natur, die uns beim Betrachten eigentlich vor Glück zum Weinen bringen müsste, gilt es neu zu erarbeiten. "Warum wir die Natur des Menschen neu begreifen müssen, um die Welt von morgen zu gestalten", heißt deshalb auch der konkrete und vielsagende Untertitel des Buches. Alexander von Humboldt habe dies vor 200 Jahren als Erster erkannt und gelte deshalb bis heute so etwas wie der erste Naturschützer der Welt. Humboldt und Erstmondbesteiger Neil Armstrong sind aber nicht die einzigen Persönlichkeiten, die Lesch und Kamphausen zu Wort kommen lassen. Gemeinsam mit berühmten Vordenkern liefern sie Überlegungen, wie wir Menschen zu uns selbst im Einklang mit der Natur zurückfinden können. Wie wir Menschen das Bewusstsein über unser Tun zurückerlangen können. Fakten dafür sind jedenfalls hinlänglich bekannt. "Wir müssen heraus aus diesem ökonomisch getriebenen Takt", schreibt Lesch an entscheidender Stelle, "zurück zu einem Rhythmus, der nicht nur für unser Wesen, sondern auch für die Natur verträglicher ist."