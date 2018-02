Arthur Arbesser - Erfolg für Wiener Designer bei Modewoche in Mailand

Mit einem kreativen Defilee im Zeichen der Wiener Sezession hat Arthur Arbesser bei der Mailänder Modewoche geglänzt. Der Wiener Designer präsentierte am Mittwochnachmittag eine farbenfrohe Kollektion für die Herbst/Winter-Saison 2018/19, die sich in Mustern und Farbgebung an Koloman Mosers und Josef Hoffmanns Kunst orientierte.

SN/AP Wiener Mode in Mailand – erfolgreiche Präsentation der Kollektion des Wiener Designers Arther Arbesser.