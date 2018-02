Bryan Cranston will keine Fanpost mehr beantworten

"Breaking Bad"-Star Bryan Cranston (61) hat überraschend seinen Rücktritt erklärt - vom Postbeantworten. "Nach 18 Jahren, in denen ich alles für Fans unterschrieben habe, ziehe ich mich in den Ruhestand zurück. Ich hoffe, ihr versteht und akzeptiert meine Ansage", schrieb Cranston am Donnerstag auf Facebook.

SN/ap Brian Cranston hat seinen Rücktritt erklärt – vom Postbeantworten.