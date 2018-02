DJ-Star Felix Jaehn mag's nach der Arbeit lieber erdig

Zuhause zieht der deutsche Hitfabrikant Töpfe und Schauferl dem Mischpult vor.

Wenn er gerade nicht auf Tour ist oder produziert, vertreibt sich DJ Felix Jaehn (23) die Zeit bevorzugt mit Gartenarbeit. Es sei inzwischen eine Leidenschaft von ihm, sagte Jaehn der Deutschen Presse-Agentur. "Mir macht's dann doch großen Spaß, das Beet neu anzulegen oder Pflanzen umzutopfen." Wenn er gerade nicht auf Tour sei, lebe er das neue Hobby vor allem im Garten der Eltern in Mecklenburg-Vorpommern aus, sagte er. Jaehn gelang 2014 ein Nummer-1-Hit in den amerikanischen Single-Charts. Am Freitag (16. Februar) erscheint sein erstes Album "I".

(Dpa)