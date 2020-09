Schauspielerin Drew Barrymore ("Drei Engel für Charlie") hat nach eigenen Worten seit fünf Jahren der Männerwelt abgeschworen.

"Ich habe einfach nicht die Bandbreite dafür", sagte die 45-Jährige in ihrer eigenen Talkshow "The Drew Barrymore Show" (CBS). Es sei nicht so, dass sie nicht wolle. Es fehle einfach die Zeit: "Ich bekomme es einfach nicht unter." Zu Gast in der Sendung war Oscarpreisträgerin Jane Fonda (82). "Du bist zu jung, um etwas abzuschwören, Drew", meinte sie.

Quelle: Apa/Dpa