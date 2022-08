Endspurt im Festspieltreiben

Hoher politischer und hoher königlicher Besuch zum Festspielfinale in Salzburg.

Die frühere holländische Königin Beatrix der Niederlande, nunmehrige Prinzessin von Oranien-Nassau, war Samstag abends Gast der vorletzten Vorstellung der Erfolgsoper "Aida" im Großen Festspielhaus.

Die Niederländerin ist quasi Stammgast und nutzt ihren privaten Urlaub bei Freunden am Attersee traditionell für einen Festspielbesuch. Hoher politischer Besuch auch für Gastgeber Aussenmnister Alexander Schallenberg.

Nach einem Dinner in der "Blauen Gans" ging es zusammen mit EU-Chefdiplomat Josef Borell ebenfalls zur Opernaufführung. Kurzer Plausch in der Hofstallgasse mit Festspielintendant Markus Hinterhäuser und dessen Frau Marie inklusive.

Festspielpräsidentin Kristina Hammer und ihre Vorgängerin Helga Rabl Stadler waren auf der andere Salzachseite bei den Festspielstars von morgen. 14 junge Sängertalente gaben im ausverkauften Saal des Mozarteum beim Young Singers Award eine gelungene Talentprobe. Besondere Draufgabe für die Sänger. Dinner im Tanzmeistersaal von Mozart´s Wohnhaus.